منظمة الصحة العالمية: العسل يعالج فقر الدم

متابعات(صدى):

أوضح الأطباء والباحثون أن العسل الأبيض له فوائد صحية عديدة، فهو يمكن استخدامه في علاج الكثير من الأمراض، سواء التهابات الحلق، أو تعزيز المناعة، وغيرها.

وأوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول العسل يومياً كعلاج طبيعي لفقر الدم، حيث إن العسل يحتوي على كميات مرتفعة من الفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات.

وكان الإغريق القدماء يعتقدون أن تناول العسل يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول، كما انه يساعد على شفاء الجروح أسرع.

كما أكدت دراسة قديمة أن العسل يقلل من السعال الليلي ويحسن نوعية النوم لدى الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي أفضل من أدوية السعال أو أي علاج آخر.

ويعتبر العسل من أقوى مضادات الأكسدة إضافة إلى أنه يحتوي على مضادات للالتهابات تجعله فعالا في تهدئة السعال قد أدى إلى الاعتقاد أنه يمكن أيضا يقلل أعراض الحساسية الموسمية.

كما يحتوي على كميات صغيرة من حبوب اللقاح، والتي يمكن أن تؤدي إلى الاستجابة المناعية وتنتج الأجسام المضادة لغبار الطلع.