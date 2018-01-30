 “مدينة التقنية ” تحدد آخر موعد لـ” حديث العلوم “

حمود العنزي (صدى):

حددت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السبت 17 فبراير 2018 آخر موعد لتقديم المشاركات بمسابقة “حديث العلوم.. ساهم ونمِ مهاراتك ومعارفك”، التي أطلقتها المدينة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.

ودعت المدينة جميع الراغبين إلى سرعة تقديم مشاركتهم قبل الموعد.

وتعد هذه المسابقة مساهمة من المدينة لإثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي وتطوير المهارات في التلخيص والانتقاء والإلقاء.

وتتمثل فكرة المسابقة في أن يقوم المشارك باختيار كتاب أو مجلة من ضمن الإصدارات العلمية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ثم تلخيصها وتسجيلها صوتياً بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، ورفعها على منصة أوديو كتاب، مع مراعاة الشروط والمعايير الأخرى الموضحة في موقع المنصة.

ويمنح الفائزون بالمسابقة جوائز تتمثل في جهاز لوحي ومبلغ مالي قدره (1000) ريال مع درع المسابقة وشهادة تقدير للفائز بالمركز الأول، وجهاز لوحي ومبلغ (500) ريال وشهادة تقدير للفائزين بالمركز الثاني والثالث، فيما سيمنح الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر مبلغا ماليا قدره (500) ريال وشهادة تقدير.