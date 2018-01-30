ذعر المستوطنين الإسرائيليين خشية إطلاق صواريخ من غزة

القدس المحتلة(صدى):

أصيب المستوطنين الإسرائيليين بحالة من الذعر إثر سماع دوي صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب بلداتهم ومنازلهم الواقعة على الحدود مع القطاع.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش يفحص احتمال سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في مناطق مفتوحة.

وقال أدرعي :” من خلال تحليل المعطيات ليس بالإمكان الإقرار بشكل قطعي بإطلاق صاروخ ، وحتى الآن لم يتم العثور على أدلة على الأرض ولم نحصل على معطيات تدلل على سقوط صاروخ، قواتنا تواصل أعمال التمشيط والفحص”.