مختصون: ” الكيراتين ” يزيد من تساقط الشعر

متابعات(صدى):

يعتبر ظهور ” الكيراتين ” الخاص بفرد الشعر وتنعيمه ، اكتشاف لمعظم السيدات اللاتي تعانين من مشاكل خشونة الشعر،حيث يبقى أثره ونعومة الشعر فترة طويلة.

وأكد مختصون أنه بالرغم من إصلاح الكيراتين لمظهر الشعر لفترة جيدة، الا ن له أضرار عديدة ليست على الشعر فحسب ولكن على الصحة عمومًا.

فالكيراتين يعمل على فرد الشعر وتلميسه فهو يعمل على تعويض نسبة الكيراتين الناقصة من الشعر، بالإضافة إلى علاجه لتقصف الشعر وجفافه، مشيرًا إلى أن له آثار سلبيه وأضرار هي:

يزيد من تساقط الشعر.

يتلف الشعر من الداخل نظرًا لاحتواؤه على مادة البرماننت.

تعمل مادة الفورمالين المكون الأساسي للـ”كيراتين” احمرارًا في الجلد والعينين، وكذلك حكه بالجلد.

يسبب التهاب الجهاز التنفسي.

الاستخدام على المدى الطويل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهذا لوجود الفورمالدهيد ضمن مكونات “الكيراتين”.