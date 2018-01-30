مختصون: ” الكيراتين ” يزيد من تساقط الشعر
يعتبر ظهور ” الكيراتين ” الخاص بفرد الشعر وتنعيمه ، اكتشاف لمعظم السيدات اللاتي تعانين من مشاكل خشونة الشعر،حيث يبقى أثره ونعومة الشعر فترة طويلة.
وأكد مختصون أنه بالرغم من إصلاح الكيراتين لمظهر الشعر لفترة جيدة، الا ن له أضرار عديدة ليست على الشعر فحسب ولكن على الصحة عمومًا.
فالكيراتين يعمل على فرد الشعر وتلميسه فهو يعمل على تعويض نسبة الكيراتين الناقصة من الشعر، بالإضافة إلى علاجه لتقصف الشعر وجفافه، مشيرًا إلى أن له آثار سلبيه وأضرار هي:
يزيد من تساقط الشعر.
يتلف الشعر من الداخل نظرًا لاحتواؤه على مادة البرماننت.
تعمل مادة الفورمالين المكون الأساسي للـ”كيراتين” احمرارًا في الجلد والعينين، وكذلك حكه بالجلد.
يسبب التهاب الجهاز التنفسي.
الاستخدام على المدى الطويل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهذا لوجود الفورمالدهيد ضمن مكونات “الكيراتين”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26293 ] نشر منذ 1 ساعة
موزوع نسائي بحت
مليش دعوه يخونه
الستتات همه الي يكلمو🤗🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15503 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذه رساله لنسوان
((دغريري))[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 9 دقائق
الكيراتين مصيبة ودمار للراس والشعر إحذروا منه نتأئجه وقتية وبلاويه مزمنة