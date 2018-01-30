صبي عربي يثير استياء ورعب المواطنين في تقاطع كوبري المربع
استاء عدد كبير من المواطنين من تسول صبي من جنسية عربية في تقاطع كوبري المربع مع طريق المدينة في جدة، منذ ما يزيد على شهرين، في ظل غياب الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكتب مكافحة التسول.
ويقوم الصبي باعتراض المركبات أثناء تحركها، ويحذفها بالحصى، إضافة إلى أنه يتلفظ بعبارات غير لائقة على السائقين أثناء توقفهم أمام إشارة المرور في الموقع. وتساءل العابرون عن دور مكافحة التسول في ضبط أولئك المخالفين، الذين تمادوا في تجاوزاتهم في ظل غياب الأجهزة المختصة والأنظمة والعقوبات الرادعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26293 ] نشر منذ 2 ساعتين
دار الملاحظة الأجتماعية قريبة منه
شوية أمتار
حطوه هناك حتى لو هو أجنبي
خل يتأدب😡
تعليق[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 52 دقيقة
جدة بالذات ملياااااانة اجانب لازم حملة كبيرة جدا لتطهيرها من المتسولين والعصابات والجائلين لامن وسلامة المواطن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6211 ] نشر منذ 33 دقيقة
طبعآ من امن العقوبه اساء الادب