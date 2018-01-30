 المناظر الجميلة والطبيعة الخلابة لمحافظة هروب بمنطقة جازان (صور)

تركي السالم(صدى):

التقط عدد من هواة التصوير خلال رحلتهم إلى محافظة هروب في منطقة جازن، صوراً لمشاهد طبيعية خلابة تتميز بها المحافظة.

وركزت الصور على إبراز المساحات الخضراء الكاسية للجبال ومدرجاتها، وعلى مجموعة من الأبقار خلال رعيها، وعلى الوديان والطرق التي تربط بين الجبال.

من جانبه، اعتبر المصور “مصطفى الصهلولي”، وهو أحد مَن اهتموا بتصوير المناظر الطبيعية في محافظة هروب، أن المحافظة تضم مواقع جميلة قد تتجاوز بعض المواقع السياحية في العالم من حيث الجمال، ومن أهمها وديان رزان وشهدان، والجبال العالية التي تلامس درجة الحرارة فيها الصفر المئوي خلال فصل الشتاء، ومن هذه الجبال منجد ونعمة والقرنة والشديد.

وأشار الصهلولي، بحسب “العربية نت”، إلى أهمية استغلال محافظة هروب واستثمارها سياحياً، وتوفير البنية التحتية السياحية اللازمة من طرق وفنادق ومرافق ومنتزهات.