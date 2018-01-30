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  3.  رجل يطلق الرصاص على طليقته لرغبتها في الزواج بآخر

 رجل يطلق الرصاص على طليقته لرغبتها في الزواج بآخر

 رجل يطلق الرصاص على طليقته لرغبتها في الزواج بآخر
بيروت(صدى):

أطلق رجل لبناني النار على طليقته، متسببًا بجروح حادة بفخديها بعد علمه بأنها ستتزوج مرة ثانية من رجل آخر، بالرغم من مرور 10 سنوات على طلاقهما.

وروت السيدة المجني عليها، وتدعى أماني، أن طليقها كان قد هددها قبل انفصالها عنه بالقتل.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج ” للنشر ” : “قالي هقتلك قبل ما تتزوجي، خرب حياتي”، مشيرة إلى أنه تزوج بعد انفصاله عنها.

وطالبت أماني بمحاسبته وإمضائه على إقرار بعدم التعرض لها مرة ثانية، معربة عن قلقها من محاولة قتلها عقب خروجه من السجن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15503 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا يحبها ومجبر فيها ولا يبيها تتزوج احد غيره
ثم ايش اللي منعها من الزواج طول هذه الفتره الزمنيه الطويله

[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 13 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله.
لا أمسك بمعروف ولا طلق بإحسان.
يا لطييييييييييف.

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