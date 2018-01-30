كهربا يقود اتحاد جدة لاستعادة تصدر الدوري أمام أحد اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقى فى الثالثة عصر اليوم، فريق اتحاد جدة بقيادة اللاعب المصري محمود “كهربا” بفريق أُحد بملعب “الأمير محمد بن عبد العزيز”، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أحد المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

ويسعى محمود “كهربا”، لقيادة اتحاد جدة نحو استعادة نغمة الانتصارات التى غابت عن الفريق فى المباريات الثلاثة الأخيرة بمسابقة الدورى السعودى بعد الخسارة أمام الفيحاء والتعادل مع الهلال والفيصلى على الترتيب، والمحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة اتحاد جدة وأحد وسط مدرجات “كاملة العدد” فى ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها “الآتي” فى “المدينة المنورة”.