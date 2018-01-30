سيدة تتطلق من زوجها باستخدام الهاتف

نورة الشهري (صدى):

بعدما فشلت في إقناعه بتطليقها، قامت سيدة من دبي بإرسال رسالة نصية من هاتف زوجها لتطليق نفسها بطريقتها الخاصة.

أرسلت الزوجة رسالة محتواها : ” أنت طالق طالق طالق “، ثم توجهت إلى المحكمة لإثبات الطلاق.

و استندت الزوجة بفتوى تفيد بأن الطلاق يقع عن طريق رسالة نصية من قبل الزوج.

و بعد فشلها في إدانة زوجها وتوريطه بالطلاق، اعترفت الزوجة أمام قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بأنها من كتبت الرسالة، ، موضحة أنها لجأت إلى هذه الحيلة، بعد امتناع زوجها عن تطليقها، إلا بعد التنازل عن حقوقها.