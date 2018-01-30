دراسة: الفلفل الأسود يُنقص الوزن

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة فائدة نوع محدد من التوابل، يساعد على تخفيض الوزن بغض النظر عن نوع الحمية المتبعة.

كشفت دراسة حديثة أن إضافة التوابل إلى الأطعمة، وخاصة الفلفل الأسود، يساهم في إنقاص الوزن.

حيث نصح علماء باتباع أساليب مختلفة لإنقاص الوزن، من خلال إضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصة الفلفل الأسود، عقب إثبات علماء من الهند خصائصه الفريدة في هذا المجال.

وأوضحت الدراسات أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام.

وأكد العلماءالقائمون على الدراسة أن جميع أنواع الحميات مهما كانت غريبة بالنسبة للإنسان، تصبح فعالة في محاربة السمنة بشكل أكبر عند تناول التوابل المختلفة التي تحوي الفلفل الأسود بنسب كبيرة.

وفي وقت سابق كان خبراء كوريون اقترحوا تخفيف الوزن بمساعدة مادة البيبيرين التي تدخل في تركيبة الفلفل الأسود حيث أثبتت اختبارات أولية أن هذه المادة تحول دون تكون خلايا دهنية جديدة في جسم الإنسان وبذلك فهو علاج للتخلص من السمنة.