أطباء ينصحون بـ ” العسل ” و ” السمسم ” لعلاج النحافة

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من مشكلة النحافة، وتبحثن عن أي علاج أو وصفة يستطيعن من خلالها القضاء على المشكلة والوصول للوزن المثالي.

وأكد استشاريو تغذية أن وصفة السمسم والعسل هي الأفضل لعلاج النحافة، والمتكونة من : ” كوب من السمسم، وأربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم، وأربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي “.

و يحمص السمسم على النار حتّى يتحوّل لونه إلى الذهبيّ. يُوضع في المطحنة الكهربائية، ويُضاف له السكر، ويُخلط جيدًا. يُضاف العسل إلى المزيج، ويُحفظ في وعاءٍ زجاجيّ داخل الثلاجة. يؤكل اربع معالق من المزيج يوميًا، منها أتنين علي الريق وملعقتين قبل النوم، ويُفضل شرب كوبٍ من الحليب بعده.

و تقترح بعض الدراسات الأوليّة أن تناول الأغذية عالية المحتوى بالكالسيوم، مثل بذور السمسم المطحونة، قد يساهم في علاج الكثير من الأمراض.