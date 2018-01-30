” الداخلية اليمنية ” تدعو إلى تغليب مصلحة الوطن

فهمي محمد(صدى):

دعت وزارة الداخلية اليمنية ما وصفتها بـ ” العناصر الخارجة عن النظام والقانون ” في عدن إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والإحتكام للغة العقل والمنطق.

وأصدرت الوزارة بيان ذكرت فيه : ” أنها فوجئت باستمرار إطلاق النار من قبل عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني رغم الالتزام التام بالتوجيهات من قبل جميع الوحدات العسكرية حقناً للدماء وتجنباً للفتنة تنفيذا لنداءات القيادة السياسية والتي قضت بإيقاف إطلاق النار وإنسحاب جميع الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها “.

ودعت الداخلية اليمنية قيادة التحالف العربي إلى سرعة التدخل ووضع حد لكل الممارسات المجنونة التى ترتكبها عناصر الانتقالى وبعض وحدات الحزام الأمني.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وستقوم بما يخوله لها القانون فى الدفاع عن النفس وحماية المنشآت الحكومية والخاصة وحماية المواطنين من عبث ميليشيات الانتقالى وبعض وحدات الحزام الأمني.