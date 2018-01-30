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شاب لبناني ينتصر للمملكة ويحرج إيران بشأن دعم بلاد الحرمين للبنان منذ عقود

شاب لبناني ينتصر للمملكة ويحرج إيران بشأن دعم بلاد الحرمين للبنان منذ عقود
بيروت(صدى):

استنكر شاب لبناني من تفضيل بعض اللبنانين التابعين لحزب الله على المملكة، متسائلاً : ” مين ساعد لبنان بعد الحرب الأهلية ،إيران أو السعودية ؟ “.

وواصل الشاب عبر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،تساؤلاته قائلا : ” فيه استفسار بسيط من اللبنانيين اللي يحبون إيران وما يحبوا السعودية من الداعم إيران أم السعودية ؟” .

واستكمل : ” مين اللي دعم الليرة اللبنانية ، بالودائع في مصرف لبنان ؟ إيران ولا السعودية ؟ ،مين بيساعد لبنان في تحمل أعباء السوريين النازحين الآن بلبنان ، إيران ولا السعودية ؟ “.

واستدرج قائلا : ” مين بلاد الحرمين ؟ ، أنا وين قبلتي وين ديني ، إيران ولا السعودية ؟ “.


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