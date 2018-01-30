بالفيديو.. رجاء الله السلمي: انتقال بن شرقي للهلال وفرجاني ساسي للنصر بدعم من هيئة الرياضة

نواف السالم(صدى):

قال رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة االعامة للرياضة إنه تم انتقال بن شرقي للهلال وفرجاني ساسي للنصر تم بدعم الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف وكيل الهيئة أنها تقوم بعكاء التأشيرات لـ 170 نادي وهي تخدمهم بهذا الأمر وتسهل أمورهم، وأغلب الأندية تعتمد على استخدام اللاعبين على الهيئة.

#اكشن_يا_دوري