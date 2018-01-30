تفاصيل الورطة التي تسبب فيها جواز سفر اللاعب التونسي “ساسي” لنادي النصر

ماجد محمد(صدى):

حالة من الجدل أثارتها صورة جواز سفر اللاعب التونسي فرجاني ساسي المنتقل حديثا لنادي النصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، إذ كشفت عن دخوله المملكة بتأشيرة زيارة لمدة 90 يوما لدى هيئة الرياضة، وغير مصرح له بالعمل.

وأثيرت عدة تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من اللاعب في مباريات النصر القادمة، خصوصا وأن إجراءات قيده كمحترف يتطلب منه مغادرة البلاد والحصول على تأشيرة “عمل” على كفالة نادي النصر واستخراج إقامة بالمهنة الجديدة .

وقال مصدر مطلع إن الأنظمة لا تتيح للاعب المشاركة مع نادي النصر في الوقت الراهن في حال استمرار تأشيرته الحالية التي توضح أنه جاء بهدف الزيارة لجهة حكومية لمدة 3 أشهر، وفقا لصحيفة عكاظ.