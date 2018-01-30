رجل شرطة يسرق مكتب صرافة : ” كان لدي دين “

أنقرة(صدى):

قام رجل شرطة تركي بسرقة 5 آلاف دولار ،و5 آلاف ليرة ،من مكتب صرافة بعدما تلقى بلاغا بتعرض المكتب للسرقة، وذهب لرفع الأدلة.

وتفصيلًا، قام 5 أشخاص بالتوجه إلى مكتب صرافة بمنطقة فاتح بمدينة إسطنبول وقاموا بسرقة عملات أجنبية بقيمة مليوني ومئة ألف ليرة بجانب كيلو جرام من الذهب.

فيما توجه الشرطي ” السارق ” إلى المكتب لجمع الأدلة ، وقام بسرقة 5 آلاف دولار و5 آلاف ليرة من داخل أحد الأدراج.

ولاحظ العاملين بالمكتب بعد فترة قصيرة اختفاء النقود من الدرج وبتفقدهم لتسجيلات كاميرات المراقبة تكشفت الحقيقة.

وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة بواقعة السرقة الثانية ،واعتقل الشرطي ت.س من منزله، حيث اعترف الشرطي بسرقته للنقود وقام بإعادتها قائلًا: “كان لدي دين. أنا نادم على فعلتي هذه”، ومن جانبه تراجع مالك المكتب عن شكواه.