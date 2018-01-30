بالفيديو.. فؤاد أنور: شاركت في أغلب بطولات المملكة وأشكر تركي آل الشيخ
قال اللاعب فؤاد أنور نجم المنتخب في بطولة كأس العالم 1994 إن حفل الاعتزال سيكون لقاء بين منتخب نجوم الدوري السعودي بزي نادي الشباب أمام الأهلي المصري وبمشاركة النجوم ياسر القحطاني وسعود كريري ومحمد الشلهوب.
وأضاف أسطورة الكرة السعودية، أنه شارك في أغلب بطولات المنتخب متقدما بالشكر غلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة .
#اكشن_يا_دوري
فؤاد انور: حفل الاعتزال سيكون لقاء بين منتخب نجوم الدوري السعودي بزي نادي #الشباب أمام الأهلي المصري وبمشاركة النجوم ياسر القحطاني و سعود كريري ومحمد الشلهوب
#اعتزال_فؤاد_انور pic.twitter.com/nfe9wBjL4K
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) January 29, 2018
الشاعر[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل النجم الكبير فؤاد انور
بالتوفيق ان شاءالله ربي يرزقك