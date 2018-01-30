سلطان بن سحيم: كل الطرق تؤدي إلى تحرير صنعاء

فهمي محمد(صدى):

علق رئيس المعارضة القطرية سلطان سحيم آل الثاني، على ماتشهده مدينة عدن من عمل إنقلابي، قائلًا : “عدوهم عدونا هو الحوثي ” ، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق إلا بكسر شوكة الحوثي.

وقال بن سحيم في تغريدة له عبر ” توريتر ” : ” أهلنا بجنوب اليمن الأحرار لن نشك او نزايد على وطنيتهم وصدق نواياهم، فقد صدقوا ماعاهدوا الله عليه وعدوهم وعدونا هو الحوثي “.

وأضاف : ” لن ينعموا وينعم اليمن الشقيق بالإستقرار حتى تكسر شوكة الحوثي، المهم أن كل طرق تؤدي إلى تحرير صنعاء ،هذا ماعاهدونا عليه حتى يقضي الله الأمر “.

كانت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بالقرب من القصر الرئاسي في معاشيق.