سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يؤكد متانة العلاقات العربية الكندية

عادل الحربي (صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية رئيس منظمة الدبلوماسيين بكندا نايف بن بندر السديري متانة العلاقات العربية الكندية وأهمية السعي إلى تطويرها.

جاء ذلك خلال مناسبة مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير دولة الامارات العربية المتحدة فهد سعيد الرقباني وسفير مملكة البحرين الغير مقيم الشيخ عبد الله الخليفة وسفير الجمهورية اللبنانية فادي زياده إلى فخامة الحاكم العام الكندي جولي باييت في العاصمة أوتاوا.

وأعرب السفير السديري عن تمنياته بالتوفيق للسفراء في مهمتهم.