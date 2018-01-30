استعراض خطط واستعدادات موسم الحج لعام 1439هـ

علي العنزي(صدى):

بحثت سلطات المملكة الخطط التى يجرى إتخاذها حاليا من جميع القيادات فى المملكة إستعدادا لموسم الحج لعام 1439هـ ، اضافة الى استعراض جاهزية قوات أمن الحج بمختلف قياداتها لاستقبال وتنظيم موسم حج مثالى على مختلف الأصعدة الأمنية.

جاء خلال الاجتماع التمهيدى لمناقشة المهام المتعلقة لحج 1439هـ، والذى ترأسه مساعد وزير الداخلية السعودى لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطانى بمقر الأمن العام بالناصرية فى العاصمة السعودية الرياض ، بحضور قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربى ونائب قائد قوات أمن الحج اللواء غرم الله بن محمد الزهرانى.

من جانبه ، أكد وزير الداخلية السعودى أهمية تضافر الجهود واستكمال كافة الخطط والرفع من مستوى الجهوزية والإعداد لخدمة هذه الشعيرة العظيمة امتثالا للدعوة الربانية واستشعاراً للشرف العظيم الذى تحظى به المملكة العربية السعودية وتجسيداً لتوجيهات القيادة فى المملكة التى تحرص على توفير كافة الامكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل راحتهم واطمئنانهم وما توفره من خدمات متنوعة فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، موضحا أن نجاح موسم حج العام الماضى وتميزه يجعلنا مطالبين ببذل أقصى السبل للحفاظ على مقوماته وتدعيم وسائل تفرده وارتقائه.