وكيل الإعلام الكويتية: السعودية والكويت وجهان لعملة واحدة

خالد الظفيري(صدى):

أشاد وكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد للتخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش، الاثنين، بالعلاقات بين المملكة وبلاده ، قائلًا :” أن الكويت والسعودية وجهان لعملة واحدة وترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة علي الصعيدين الرسمي والشعبي “.

وأضاف العواش : “تحظى العلاقات الثنائية بالرعاية والدعم من قائدي البلدين الشيخ صباح الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك عقب لقاء العواش ،ووزير الإعلام عواد العواد، بالرياض، وسلم إليه دعوة من وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري لحضور افتتاح مركز عبد الله السالم بالكويت الاسبوع المقبل فضلا عن استعراض عدد من القضايا الإعلامية.

وأشار إلى أن وزير الإعلام العواد، قدم عددا من التوجيهات التي سنعمل على تفعيلها فى اجتماع وزراء الاعلام العرب فى مايو المقبل فى القاهرة.