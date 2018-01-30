التحالف : سنتخذ كافة الإجراءات لإعادة الأمن إلى المنطقة

فهمي محمد(صدى):

تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها عدن، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا المدنيين ،طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورًا، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن.

وأصدر التحالف بيانًا قال فيه: ” راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجددًا من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورًا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن “.

ودعا التحالف جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.