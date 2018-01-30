قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة قرب البوابة الرئيسة لقصر معاشيق

فهمي محمد(صدى):

أسفرت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي،عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بالقرب من القصر الرئاسي في معاشيق.

وقالت مصادر أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي تقدمت باتجاه البوابة الرئيسية لقصر معاشيق الرئاسي، بعد تراجع قوات الرئيس هادي من جوار البنك الأهلي وشارع أروى وعدة أنحاء من حي كريتر.

وتحاول قوات الحماية الرئاسية منع القوات الموالية للمجلس الانتقالي من التقدم تجاه قصر المعاشيق.

و سيطرت قوات المجلس الانفصالي على معسكر الصولبان التابع للحماية الرئاسية في حي العريش شرق عدن وسط انتشار كثيف لعناصر المقاومة الجنوبية المناوئة للحكومة الشرعية.