رسميًا..فسخ تعاقد حسام غالي مع النصر

نواف السالم(صدى):

وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية مع اللاعب المصري حسام غالي لاعب الفريق الأول.

وأعلن نادر شوقي، وكيل أعمال حسام غالي، عن فسخ اللاعب لتعاقده مع ناديه خلال الساعات الماضية بالتراضي.

وكان غالي انتقل لصفوف النصر في بداية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى التعاقد مع حسام غالى خلال الساعات المقبلة لتدعيم الوسط الأحمر.