بالفيديو.. تظاهرات عارمة بمشاركة طلاب الأحواز في كرمنشاه

طهران(صدى):

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه ، على خروج مظاهرات عارمة وسط منطقة كرمنشاه الإيرانية منذ قليل ، بمشاركة طلاب من أبناء الأحواز .

ونشر ” طه ” مقطع فيديو للأحداث في المنطقة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث علق عليه قائلًا ” يحدث الان في إيران خروج تظاهرات عارمة وسط كرمانشاه ويشارك معهم طلاب من ابناء العربية بـ إنزال صور الديكتاتور خامنئي .. كرمانشاة تبعد عن العاصمة طهران حوالي 525 كم باتجاه الغرب ويسكنها اكثرية سنية كردية وأقليات كـ البهائية، ويهودية، ويارسانية، وأرمينية ” .