” جيرارد دولوفيو ” ينضم إلى واتفورد لنهاية الموسم

نواف السالم(صدى):

أكد نادى برشلونة الإسباني، إعارة لاعبه جيرارد دولوفيو، إلى نادي واتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر البيان الذي نشره برشلونة على موقعه الرسمى، أن النادي توصل لاتفاق مع واتفورد على إعارة دولوفيو حتى نهاية الموسم الحالي 30 يونيو 2018، مضيفا أن النادي الإنجليزى يدفع راتب اللاعب مع إضافة مليون يورو.

وأضاف، أن جيرارد دولوفيو لعب 110 مباريات مع الفريق الأول في برشلونة والرديف، ونجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

يذكر أن دولوفيو بدأ مشواره فى أكاديمية برشلونة ” لاماسيا ” عام 2003، حتى تم تصعيده للفريق الرديف ثم الأول، ليخرج على سبيل الإعارة لصفوف العديد من الأندية ” إيفرتون، إشبيلية، وميلان الإيطالي ” قبل أن يعود للفريق الكتالوني مرة أخرى في الصيف الماضي.