ختام الدورة التدريبية الثالثة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمكة

نايف السالم(صدى):

اختتمت الدورة التدريبية الثالثة التي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الوقائية لعدد من الموظفين من قطاعات مختلفة بعنوان ” أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ” التي عقدت في قاعة التدريب بأرض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة، أمس الإثنين.

وقدم استشاري السموم بمركز العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن العقيد الدكتور صلاح المنشاوي خلال الدورة، عرضًا عن أضرار المخدرات من الناحية الصحية والأمنية وما تحتويه المواد المخدرة من مواد كيميائية تتسبب في تدمير خلايا العقل وكذلك الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان .

من جانبه استعرض الأخصائي الاجتماعي بمجمع الأمل للصحة النفسية بجدة حمدان الغامدي طرق الوقاية من المخدرات والجوانب العلاجية والتأهيلية التي تقدم لمريض الإدمان بمجمع الأمل والخدمات الاستشارية بالمجمع .