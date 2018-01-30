4 نصائح للجلوس بطريقة سليمة أثناء العمل

نورة الشهري (صدى):

يؤدي العمل المكتبي لساعات طويلة إلى الإصابة بالعديد من الأضرار على الكثير من أعضاء الجسم الخارجية كالظهر والأكتاف والعينين.

وهناك بعض الارشادات التي يجب عليك اتباعها لتجنب الإصابة بهذه الأمراض.

اجلس بشكل منتصب على الكرسي وتجنب أي انحناء إلى الأمام، ولا تنس تعديل ارتفاع الكرسي بشكل يتناسب مع ارتفاع الطاولة.

وحاول أن تكون قريباً إلى لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وأن يكون ارتفاعها متناسباً مع مستوى ذراعيك لتجنب الشعور بالتعب أثناء العمل لساعات طويلة.

ويجب أن تكون شاشة الكمبيوتر على بعد ذراع واحد منك للتخفيف من أضرارها على العينين. واحرص على أن تكون الإضاءة في الغرفة جيدة لكي لا تضطر لزيادة نسبة السطوع في الشاشة والتي قد تلحق أضراراً بنظرك على المدى البعيد.

وخذ استراحة قصيرة كلما شعرت بالتعب، وحاول أن تغمض عينيك لمدة دقيقة لإراحتها من النظر المتواصل إلى شاشة الكمبيوتر، وإن شعرت بالتكاسل أو النعاس يفضل أن تخرج من الغرفة لبرهة من الزمن وتستنشق بعض الهوء العليل.