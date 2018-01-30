” البيئة ” تغرم 47 منشأة بيطرية 650 ألف ريال

حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تغريم 47 منشأة بيطرية مبالغ وصلت إلى 650 ألف ريال، لمخالفتها نظام المهن الطبية البيطرية.

وتشمل لائحة المنشآت التي أوقعت الوزارة العقوبات في حقها ثلاث عيادات بيطرية، و38 صيدلية بيطرية، وخمسة محال لبيع الحيوانات الأليفة، ومشروع دواجن واحد.

وشملت المخالفات عدم وجود طبيب بيطري في المنشأة، وعدم الحصول على ترخيص مهنة بيطرية من الوزارة، إضافة إلى عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط بيطري للمنشأة من الوزارة، وممارسة المهنة البيطرية من شخص غير مختص، وعدم صرف الدواء بالطريقة الصحيحة والجرعات، وتوضيح فترة التحريم للمستحضرات البيطرية، وإجراء جراحات للحيوانات في أماكن غير مؤهلة.