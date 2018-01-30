بالفيديو.. عبوات ناسفة تفجر عن بعد صنعها الحوثي على يد خبراء إيران

طهران(صدى):

زادت وتيرة حرب العبوات الناسفة التي صنعها جماعة الحوثي على يد خبراء إيران، ووفق خبير في نزع الألغام التابع لقوات الأمن الخاصة اليمني أن استخدام العبوات الناسفة بسبب قدرتها التدميرية الهائلة وسهولة صناعتها، وسهولة وضعها في أهدافها بشكل سري.

وكشف تقرير لقناة العربية، أن العبوات الناسفة التي يستخدمها ميليشيات الحوثي والتي يمكن تفجيرها عن بعد، وتتم بشكل بدائي وقدرتها التدميرية تكبر كلما زاد حجمها، وتكون شديدة التأثير بسبب وضع قطع صغيرة من الحديد في تلك العبوات.

وشهدت العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، عدة انفجارات بالعبوات الناسفة، تلك العبوات الناسفة التي سقط فيها المئات من المدنيين.