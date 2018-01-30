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الولايات المتحدة ترفع حظر دخول اللاجئين من 11 دولة

الولايات المتحدة ترفع حظر دخول اللاجئين من 11 دولة
واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها برفع الحظر عن دخول اللاجئين في 11 دولة إلى أراضيها ، حيث يخضع الداخلون إلى الدولة إلى تدقيق صارم أكثر من الماضي ، ولم يتم ذكر أسمائهم .

ومن جانبها ، أشارت وزير الأمن الداخلي كريستن نيلسن إلى أنه من الضروري التعرف على من يدخل الولايات المتحدة جيدًا ، قائلًا ” هذه الاجراءات الأمنية الإضافية ستجعل من الصعب على الجهات الفاعلة السيئة استغلال برنامج اللاجئين لدينا ، وسوف تضمن أننا نتبع نهجا أكثر اعتمادًا على المخاطر لحماية الوطن ” .

 


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