بعد تعرضه لانتقادات ” ترامب ” .. المسئول الثاني في ” إف بي آي ” يستقيل من منصبه

واشنطن(صدى):

استقال الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي ” إف بي آي ” الذي تعرض لانتقادات منذ أشهر من الرئيس دونالد ترامب، من منصبه.

وتعرض أندرو ماكابي في الأشهر الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديموقراطيين.

واستقالة ماكابي فورية المفعول، لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفدرالية حتى مارس لأسباب إدارية، وذلك بحسب مصدر حكومي.

وانتقد ترامب علناً وزير العدل جيف سيشنز، لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديراً مؤقتاً، فيما اتهم الرئيس ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لإف بي آي جيمس كومي الذي أقاله.