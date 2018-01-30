بالصور.. مصادرة 63 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر بالنماص

أبها(صدى):

تمكن فريق الرقابة الميدانية بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة النماص، من مصادرة 63 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر و50 كرتون دجاج مجمد حفظت بطريقة غير صحية والأدوات المستخدمة في ذلك.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية المستمرة، على مواقع غير مرخصة يمارس فيها عدد من العمالة الذبح العشوائي وحفظ اللحوم والدجاج المجمد في أماكن غير ملائمة للاشتراطات الصحية داخل ثلاجات متهالكة بعضها لا يعمل، وذلك بجوار سكن هذه العمالة.

وأشارت فريق الرقابة الميدانية، إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق هؤلاء العمالة.