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الصندوق العقاري يوضح آلية تمويل المستفيدين

الصندوق العقاري يوضح آلية تمويل المستفيدين
عادل الحربي(صدى):

قال الصندوق العقاري، إن التمويل المدعوم يتم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج بنوك/ شركات تمويل.

ورد الصندوق العقاري على استفسار مواطن “ غاضب ” ؛ لأنه تم تحويله إلى البنوك بعد انتظار دام سنوات، أن المستفيد يحصل على الدَّعم من الصندوق مباشرة، قائلًا: لا تشيل هم هو دعمٌ غير مسترد.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف دعم غير مسترد ؟

يجب أن توضحوا هذا لبقية المواطنين هل هذا المستفيد مثلآ ممن هم تحت مظلة من ترعاهم وزارة العمل

والتنمية الإجتماعية مثلآ . . . أم له وضع خاص أم ماذا ؟

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