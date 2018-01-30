الصندوق العقاري يوضح آلية تمويل المستفيدين

عادل الحربي(صدى):

قال الصندوق العقاري، إن التمويل المدعوم يتم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج بنوك/ شركات تمويل.

ورد الصندوق العقاري على استفسار مواطن “ غاضب ” ؛ لأنه تم تحويله إلى البنوك بعد انتظار دام سنوات، أن المستفيد يحصل على الدَّعم من الصندوق مباشرة، قائلًا: لا تشيل هم هو دعمٌ غير مسترد.