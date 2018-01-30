الراجحي يوجه بمراجعة دراسة المشاريع جيدًا
وجه رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، بألا نستسلم لدراسة الجدي التي تقدم لنا مهما كان الجهد المبذول فيها ” مع أهمية هذه الدراسات ” يجب تحليلها ومراجعة الأرقام بدقة.
وغرد الشيخ سليمان الراجحي عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا، ” أنصح رواد ورائدات الأعمال: ألا يستسلموا لدراسات الجدوى التي تقدم لهم مهما كان الجهد المبذول فيها ” مع أهمية هذه الدراسات ” فأنت كشخص تدفع المال بنفسك ” .
وتابع الشيخ، ” عليك واجب تحليل الدراسة ومراجعة الأرقام بدقة حتى لا تدخل في مشروع أكبر من إمكانياتك المادية والبشرية ” .
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