الراجحي يوجه بمراجعة دراسة المشاريع جيدًا

عادل الحربي (صدى):

وجه رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، بألا نستسلم لدراسة الجدي التي تقدم لنا مهما كان الجهد المبذول فيها ” مع أهمية هذه الدراسات ” يجب تحليلها ومراجعة الأرقام بدقة.

وغرد الشيخ سليمان الراجحي عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا، ” أنصح رواد ورائدات الأعمال: ألا يستسلموا لدراسات الجدوى التي تقدم لهم مهما كان الجهد المبذول فيها ” مع أهمية هذه الدراسات ” فأنت كشخص تدفع المال بنفسك ” .

وتابع الشيخ، ” عليك واجب تحليل الدراسة ومراجعة الأرقام بدقة حتى لا تدخل في مشروع أكبر من إمكانياتك المادية والبشرية ” .