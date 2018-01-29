مسؤول دولي يدعو لوقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات إلى الغوطة الشرقية

واس(صدى):

قال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية بانوس مومسيس إن ما يقرب من 400 ألف مدني بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية في الغوطة الشرقية المحاصرة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار للسماح بتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية.

وأعرب مومسيس عن القلق بشأن نزوح أكثر من 250 ألف شخص من جنوب إدلب إلى وسط المحافظة منذ منتصف ديسمبر, وقال إن الوكالات الإنسانية تعمل على مدار الساعة لمساعدة النازحين، مطالبًا المانحين إلى دعم الاستجابة الطارئة.