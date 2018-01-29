شاهد.. بلدية محايل توجه بمعالجة عبارة مكشوفة بعد ابتلاعها لشاحنة

أبها(صدى):

وجه رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، بسرعة معالجة العبارات التي تحاذي الطرق والتي تشكل خطرًا على المارة ووضع حواجز حولها بما يضمن عدم سقوط السيارات أو المشاة داخلها.

وقال ” آل مصمع ” ، إن العبارة منفذة سابقاً من قبل وزارة النقل، وتم استلامها مؤخراً من قبل البلدية ضمن الحزام الدائري بالمحافظة ويجري العمل على التعامل معها بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

وكان قائد شاحنة، قد نجا اليوم من موت محقق بعد سقوط شاحنته داخل إحدى العبارات المكشوفة والتي تقع بمحاذاة الحزام الدائري بمحافظة محايل، وذلك عقب قيام زملاء قائد المركبة بانتشاله، تم الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة، لاستخراج الشاحنة بعد أن ابتلعتها العبارة.