بالصور.. اتحاد الكرة يكرم ” كلاتنبيرغ ” لإيقافه المباراة احتراما لصوت الأذان

نواف السالم(صدى):

كرم رئيس الاتحاد لكرة القدم، عادل عزت، اليوم الاثنين، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الانجليزي مارك كلاتنبيرغ، تقديرًا لموقفه بإيقاف المباراة التي أدارها بين فريقي الفيحاء والفتح في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند سماعه صوت الأذان، والذي حصد أصداء واسعة في الأوساط الرياضية المحلية والدولية.

وتتضمن تكريم رئيس الاتحاد الطاقم المساعد لكلاتنبيرغ في المباراة، المساعد الأول الإنجليزي جاكوب كولن، والمساعد الثاني الإيرلندي ستيفن دانيلسون، والحكم الرابع محمد القرني.

وأثنى رئيس الاتحاد لكرة القدم، على الموقف المميز لكلاتنبيرغ ومساعديه، مؤكداً بأن ذلك الموقف حمل العديد من المضامين الرائعة، والرسائل الجميلة التي تلقفها الوسط الرياضي المحلي والدولي بالإشادة والثناء.