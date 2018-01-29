اليونسكو تدين مقتل صحفي يمني في هجوم لميليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

دانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، اليوم الإثنين، مقتل المصور الصحفي اليمني محمد القدسي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

ودعت أزولاي إلى حماية سلامة الصحفيين واحترام وضعهم المدني كما هو منصوص عليه في اتفاقات جنيف, مؤكدة أن الصحفيين العاملين في اليمن يخاطرون بشكل كبير لأداء واجباتهم المهنية، وإمداد المدنيين بالمعلومات التي يحتاجونها.

وكانت مليشيا الحوثي، استهدفت معسكر الخيامي والقرى المجاورة له بمديرية المعافر في ريف محافظة تعز، بعدة صواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى استشهاد إعلامي الذي يعمل مع قناة بلقيس الخاصة وأربعة مدنيين وجرح آخرين.