الجوازات تتلقى ب 107 آلاف طلب توظيف نسائي خلال أسبوع

عادل الحربي(صدى):

تلقت المديرية العامة للجوازات خلال أسبوع واحد فقط طلبات توظيف نسائي من مواطنات بلغ عددها 107 آلاف طلب لشغل وظائف يبلغ عددها 140 وظيفة فقط، متاحة للعنصر النسائي في المنافذ البرية والبحرية والبرية المختلفة.

وجاء ذلك عقب طرح المديرية العامة للجـوازات، خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، عدداً من الوظائف الشاغرة 140 وظيفة لرتبة جندي/ جوازات، التي تزمع في شغلها بخريجات الثانوية العامة، أو ما يعادلها من المواطنات ؛ للعمل في جوازات المطارات والمنافذ الأخرى.