الجوازات تتلقى ب 107 آلاف طلب توظيف نسائي خلال أسبوع
تلقت المديرية العامة للجوازات خلال أسبوع واحد فقط طلبات توظيف نسائي من مواطنات بلغ عددها 107 آلاف طلب لشغل وظائف يبلغ عددها 140 وظيفة فقط، متاحة للعنصر النسائي في المنافذ البرية والبحرية والبرية المختلفة.
وجاء ذلك عقب طرح المديرية العامة للجـوازات، خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، عدداً من الوظائف الشاغرة 140 وظيفة لرتبة جندي/ جوازات، التي تزمع في شغلها بخريجات الثانوية العامة، أو ما يعادلها من المواطنات ؛ للعمل في جوازات المطارات والمنافذ الأخرى.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 1 ساعة
Good noming
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6210 ] نشر منذ 59 دقيقة
مغرور ومتكبر ليه عيونه طايره كن احد مخوفه اللهم لك الحمد والشكر