بالصور.. الهلال ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد

نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه ” الرائد ” ، في اللقاء الذي يقام يوم غدٍ الثلاثاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك في ختام الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال لم ينجح في الانتصار في آخر مباراتين له في المسابقة، وإنما اكتفى بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) في كلتيهما.

بينما يدخل الرائد الدوري برصيد 36 نقطة، متقدماً بنقطتين فقط على الأهلي الوصيف، ما يعني أن الهلال لا بديل له عن الانتصار على الرائد إذا ما أراد الحفاظ على الصدارة، لأن فوز الراقي على الشباب في هذه الجولة يهديه المركز الأول في حال فشل الأزرق في الفوز، لأن التعادل وقتها سيساوي الفريقين في النقاط، وبالتالي سيصبح الإمبراطور في الصدارة بفارق الأهداف، أما الخسارة فتضع الملكي في الصدارة بفارق نقطة واحدة.