بالصور.. استقبال حافل بالمطار للاعبين المعارين إلى إسبانيا
وصل اللاعبون المعارون لمدة 6 أشهر من أنديتهم إلى أندية الدوري الإسباني ” الليجا ” ، لفرقهم مساء اليوم الإثنين .
ورحب نادي ” فياريال ” بلاعب المنتخب الأخضر سالم الدوسري فور وصوله إلى إسبانيا ، فيما لقي فهد المولد استقبالًا حافلًا فور وصوله إلى المطار .
وضمت قائمة المعارين من السعودية إلى الأندية الإسبانية ، اللاعب يحيى الشهري نجم النصر قادمًا إلى صفوف ليجانيس ، ومن مواليد المملكة علي النمر وعبد المجيد الصليهم وعبدالله الحمدان ونوح الموسى ومروان أبكر ، بالإضافة إلى جابر مصطفى .
عاشق الملكي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه استقبال حافل ما شفنا ولا احد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6210 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابو تالا[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه اسبانيا
اكيد ميسي اللي استقبلهم يتعلم منهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله المستعان اخر الزمان
واضح مستقبلينهم ماغير سواق التكسي المغربي ولي يشيل الشناط لهم
والصورة ب عشر تريل ونت ماشي وضبط المرزام والشخصية غلى قولة بو حمد
ماتنطلي مسوي نو لوك يعني مظهر جديد بلغة الوربيين عذاب الرحيل علمني ومتحت