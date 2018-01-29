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بالصور.. استقبال حافل بالمطار للاعبين المعارين إلى إسبانيا

بالصور.. استقبال حافل بالمطار للاعبين المعارين إلى إسبانيا
ماجد الأشرم(صدى):

وصل اللاعبون المعارون لمدة 6 أشهر من أنديتهم إلى أندية الدوري الإسباني ” الليجا ” ، لفرقهم مساء اليوم الإثنين .

ورحب نادي ” فياريال ” بلاعب المنتخب الأخضر سالم الدوسري فور وصوله إلى إسبانيا ، فيما لقي فهد المولد استقبالًا حافلًا فور وصوله إلى المطار .

وضمت قائمة المعارين من السعودية إلى الأندية الإسبانية ، اللاعب يحيى الشهري نجم النصر قادمًا إلى صفوف ليجانيس ، ومن مواليد المملكة علي النمر وعبد المجيد الصليهم وعبدالله الحمدان ونوح الموسى ومروان أبكر ، بالإضافة إلى جابر مصطفى .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه استقبال حافل ما شفنا ولا احد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه اسبانيا
اكيد ميسي اللي استقبلهم يتعلم منهم

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله المستعان اخر الزمان
واضح مستقبلينهم ماغير سواق التكسي المغربي ولي يشيل الشناط لهم
والصورة ب عشر تريل ونت ماشي وضبط المرزام والشخصية غلى قولة بو حمد
ماتنطلي مسوي نو لوك يعني مظهر جديد بلغة الوربيين عذاب الرحيل علمني ومتحت

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