بالصور.. استقبال حافل بالمطار للاعبين المعارين إلى إسبانيا

ماجد الأشرم(صدى):

وصل اللاعبون المعارون لمدة 6 أشهر من أنديتهم إلى أندية الدوري الإسباني ” الليجا ” ، لفرقهم مساء اليوم الإثنين .

ورحب نادي ” فياريال ” بلاعب المنتخب الأخضر سالم الدوسري فور وصوله إلى إسبانيا ، فيما لقي فهد المولد استقبالًا حافلًا فور وصوله إلى المطار .

وضمت قائمة المعارين من السعودية إلى الأندية الإسبانية ، اللاعب يحيى الشهري نجم النصر قادمًا إلى صفوف ليجانيس ، ومن مواليد المملكة علي النمر وعبد المجيد الصليهم وعبدالله الحمدان ونوح الموسى ومروان أبكر ، بالإضافة إلى جابر مصطفى .