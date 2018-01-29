بالفيديو.. انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه أمام الباطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لحظة انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه أمام الباطن.
وحقق نادي الباطن التعادل الإيجابي مع الاتفاق بهدف واحد لكل فريق ، خلال لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري المحترفين .
لحظة انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه من أمام الباطن#الباطن_الاتفاق#برو_سبورت pic.twitter.com/O4ad091MPL
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٩ يناير، ٢٠١٨
صداوي[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 2 ساعتين
اش عنده اللي بيحقق الدوري 😂😂😂