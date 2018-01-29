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بالفيديو.. انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه أمام الباطن

بالفيديو.. انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه أمام الباطن
نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لحظة انهيار لاعب الاتفاق فهد الهاجري بعد تعادل فريقه أمام الباطن.

وحقق نادي الباطن التعادل الإيجابي مع الاتفاق بهدف واحد لكل فريق ، خلال لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري المحترفين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 2 ساعتين

اش عنده اللي بيحقق الدوري 😂😂😂

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