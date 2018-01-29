السفيرة الأمريكية تكشف عن أدلة جديدة لاستخدام أسلحة إيرانية باليمن

نيويورك(صدى):

كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الإثنين، أثناء اصطحابها 12 سفيرًا أجنبيًّا بمجلس الأمن، عن أدلة جديدة تثبت تسليح إيران المتمردين الحوثيين في اليمن.

وشاهد الحضور وكان من بينهم سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بقايا صاروخ إيراني في قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن، أُطلق من اليمن نحو السعودية في 4 نوفمبر الماضي.

وكشفت هيلي في تصريحات صحفية، أن الغرض من هذه الزيارة هو أن يطلع أعضاء مجلس الأمن بأنفسهم؛ ليصبحوا قادرين على اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن ما رأوه اليوم هو دليل واضح على تجاهل إيران المستمر لالتزاماتها الدولية.