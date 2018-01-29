بالصور.. وزير الحرس الوطني يزور الأديب عبدالله الدريس بالمستشفى

علي القحطاني (صدى):

زار وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الإثنين، الشيخ الأديب عبدالله الدريس، الذي يرقد في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض.

وقد اطمأن وزير الحرس على صحة ” الدريس ” ، وعلى سير الخطة العلاجية المقررة له من الأطباء، متمنياً له الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى قريباً بإذن الله تعالى.

من جانبهم، شكر أبناء ” الدريس ” ، الأمير خالد بن عياف على زيارته الكريمة، والتي كان لها بالغ الأثر الطيب في أنفسهم، مقدمين الشكر للمسئولين في المستشفى على الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة والمعروفة عن كوادر الحرس الوطني.