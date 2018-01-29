الإفراج عن 180 نزيلًا بدعم ” تراحم الرياض “

عادل الحربي(صدى):

قدمت لجنة رعاية السجناء بالرياض ” تراحم ” ، مساعدات للمساهمة في الإفراج عن 180 نزيلًا بالسجون من المطالبين بحقوق مالية عجزوا عن سدادها لأصحابها .

وساعدت اللجنة عام 2017 الماضي النزلاء بسداد مبلغ مالي وقدره 25.077.417 ريالًا ، ضمن برنامج ” تفريج ” ، فضلًا عن البرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية والرعوية والتدريبية والتوظيفية ، حيث نفذت 31 برنامجًا لأسر وأبناء النزلاء ، بالإضافة إلى مساهمتها في حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم لنزلاء سجن محافظة المجمعة عبر تحمل تكاليف البرنامج والجوائز المخصصة له .

وجهزت اللجنة ورشًا تدريبية للنزلاء ، بالإضافة إلى خمس برامج ترفيهية وتوعوية للنزلاء بسجون وإصلاحيات الرياض ، فضلًا عن تنفيذها لـ15 مشاركة بمؤسسات المجتمع للتعريف بخدماتها وبرامجها ، بالإضافة إلى تسجيل 50 حلقة من برنامج ” همزة وصل ” المخصص لإجراء لقاءات مع النزلاء المطالبين بحقوق مالية لإيصال صوتهم لأهل الخير .

وحرصت ” تراحم ” على تخصيص حسابات بنكية في مصرف الراجحي لاستقبال التبرعات لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم، هي: للزكاة “0500608014444454”، وللصدقة: ” 0500608014444447 ” . أو من خلال شيك باسم: لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض ” تراحم ” .