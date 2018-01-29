أمير منطقة الحدود الشمالية يؤكد على أهمية الاستفادة من ” الإذاعة والتلفزيون “

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، لمركز تلفزيون عرعر وإنتاج البرامج التي تبرز مقومات المنطقة في المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام محطة تلفزيون عرعر خلف بن صالح القاران.

ووجه سموه بتشكيل لجنة من عدة جهات رسمية تشمل إمارة المنطقة، وجامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، وفرع وزارة الثقافة والإعلام، والنادي الأدبي، لإعادة تأهيل المكتبة العامة بعرعر بشكل يتناسب مع الاحتياجات لفئات المجتمع كافة ويناسب التطور الهائل في التقنية والنشر الإلكتروني.