شاب في خميس مشيط يتبرع لوالده بإحدى كليتيه

أبها(صدى):

قام الشاب عبدالله مشبب الشهراني ” 22 عاماً ” بمحافظة خميس مشيط ، بالتبرع بإحدى كليتيه لأبيه الذي كان يعاني من المرض.

ويذكر أن عبدالله يعتبر الابن الوحيد لوالده والذي أصرَّ على مساعدة والده، معتبرًا ما قدمه برًا بأبيه، وقد تمت العملية بنجاح ظهر اليوم الاثنين بالمستشفى العسكري بخميس مشيط.