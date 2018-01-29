شاب في خميس مشيط يتبرع لوالده بإحدى كليتيه
قام الشاب عبدالله مشبب الشهراني ” 22 عاماً ” بمحافظة خميس مشيط ، بالتبرع بإحدى كليتيه لأبيه الذي كان يعاني من المرض.
ويذكر أن عبدالله يعتبر الابن الوحيد لوالده والذي أصرَّ على مساعدة والده، معتبرًا ما قدمه برًا بأبيه، وقد تمت العملية بنجاح ظهر اليوم الاثنين بالمستشفى العسكري بخميس مشيط.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعده ويوفقه وأن يجعل أبنأه يبرونه.
والحمدلله على سلامتهم ونجاح العملية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7766 ] نشر منذ 2 ساعتين
والِــــــــــــــدِه ـ ـ مَهــــــــــي غَـــريــــــــــبه حتــــــــــــى لـو تِبــــــــرَع لــــــــــوه بِحـياتـــــــــــــــــــوه .🤔.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26277 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه خير
بس لو أنت ولدي ماقبلت كليتك
وأنت تتمنن علي فاالصحف
منة الله ولا منة خلقة
معد صار أحد يسوي شي الا بتصوير
وأعلان وظهور أعلامي
حمدالله والشكر🤔
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه الجنة… ويقومون بالسلامه🌸