دراسة: مستخدمي وسائل التواصل يعيشون أقل من الآخرين
كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة ستانفورد الأميركية، أن المستخدمين الأكثر نشاطًا للشبكات الاجتماعية يعيشون أقل من الآخرين بنسبة 10% بالمتوسط.
وأشارت الدراسة، أن المشاكل الصحية التي تنشأ بسبب الانغماس المستمر في الشبكات الاجتماعية، تؤدي إلى وفاة أسرع.
وأوضحت الدراسة أن المستخدم النشط لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي من وقته 4 ساعات يوميًا في استخدامها، فيما يقضي المستخدم العادي أكثر من ساعة واحدة بالمتوسط، ووفقًا لمعدي الدراسة فإن مستخدمي الشبكات الاجتماعية لهم أحيانًا خطوات متهورة من أجل كسب ” اللايكات ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26277 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدراسة غير صحيحة
ولو كانت صحيحة كان أفتكينا من ت الحمد من زمان🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42015 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه يعني حموت بدري 🙈😱ووووي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7021 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر😊😁