دراسة: مستخدمي وسائل التواصل يعيشون أقل من الآخرين

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة ستانفورد الأميركية، أن المستخدمين الأكثر نشاطًا للشبكات الاجتماعية يعيشون أقل من الآخرين بنسبة 10% بالمتوسط.

وأشارت الدراسة، أن المشاكل الصحية التي تنشأ بسبب الانغماس المستمر في الشبكات الاجتماعية، تؤدي إلى وفاة أسرع.

وأوضحت الدراسة أن المستخدم النشط لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي من وقته 4 ساعات يوميًا في استخدامها، فيما يقضي المستخدم العادي أكثر من ساعة واحدة بالمتوسط، ووفقًا لمعدي الدراسة فإن مستخدمي الشبكات الاجتماعية لهم أحيانًا خطوات متهورة من أجل كسب ” اللايكات ” .