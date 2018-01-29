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زيارة الأمير الوليد بن طلال لأبن شقيقه في المستشفى

زيارة الأمير الوليد بن طلال لأبن شقيقه في المستشفى
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد تواصل الاجتماعي، صورة للأمير الوليد بن طلال، خلال زيارة لأبن شقيقه الأمير الوليد بن خالد بن طلال في المستشفى.

وأظهرت الصورة مدى تأثر الأمير الوليد وهو ينظر إلى ابن أخيه أثناء وقوفه أمامه وهو نائما، لتجد تفاعلاً كبيراً من متداوليها، الذين سألوا الله أن يشفي الأمير الوليد بن خالد.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات

اسئل الله ان يشفيه ويقومه بالسلامه

[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 2 ساعتين

شي يعور القلب💔 اسال الله له الشفاء والعافيه ولاحول ولاقوه الا بالله

[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياعمري عليه💔.. الله يشفيه ويعافيه ويفرح قلب امو وابوه بسلامتو يارررب ياكريم😭

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 2 ساعتين

ورا ما تتعظ مرتين انقلبت به الموتر وما صار له شئ بل استمر في غيه و مجاهرته بالمعاصي و مواجهة المصلحين .

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يطلع بسلامه والله انه يحزن مره

[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 54 دقيقة

زائر .. الله يبلاك بعافيتك .. الشماته بالمريض مو كويسه يامتخلف😒 وووجع

[ عدد التعليقات: 6210 ] نشر منذ 49 دقيقة

لهف فلوس الناس بمساهمته الوهميه المساكين اشتروا السهم الواحد ب13 ريال والأخير بعد فتره وصل السهم ب3 ريال يدعون عليه الليل والنهار وبعضهم الفجر يدعون عليه لهف أموالهم بالباطل يعني اللي جمعته النمله في سنه خذاه البعير بخفه وهو ماشي

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