زيارة الأمير الوليد بن طلال لأبن شقيقه في المستشفى

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد تواصل الاجتماعي، صورة للأمير الوليد بن طلال، خلال زيارة لأبن شقيقه الأمير الوليد بن خالد بن طلال في المستشفى.

وأظهرت الصورة مدى تأثر الأمير الوليد وهو ينظر إلى ابن أخيه أثناء وقوفه أمامه وهو نائما، لتجد تفاعلاً كبيراً من متداوليها، الذين سألوا الله أن يشفي الأمير الوليد بن خالد.